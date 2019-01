Lil Keed : le nouveau Young Thug?

L'une des plus grandes révélation de ce début d'année aux Etats-Unis n'est autre que Lil Keed, le nouveau petit protégé de Young Thug.

Après Lil Pump, Lil Skies ou encore Lil Mosey, un nouveau ‘’lil’’ fait beaucoup de bruit en ce moment aux Etats-Unis. Tout droit sorti d’Atlanta, Lil Keed a été élevé dans les mêmes bâtiments que Young Thug et se présente aujourd’hui comme l'une des prochaines révélations du rap US.

A l’instar de Lil Baby et Gunna, Lil Keed est supporté par Thugger et exerce dans le même style musical que son mentor : une trap qui peut être à la fois douce et mélodieuse, comme dans le morceau ''Nameless'' , que très enervé, à l'image de ''It's Up Freestyle''.

Peu connu en France, Lil Keed est pourtant l’une des plus grandes sensations du rap en ce début d’année aux USA ; des chansons telles que ‘’Blicky Blicky’’, ‘’Fetish’’ ou encore ''Nameless'' sont des incontournables dans les clubs de ATL.

En juillet dernier, il dévoilait au grand public son excellente mixtape ‘’Trapped On Cleveland 2’’ et en août il apparaissait dans l’album de Young Thug ‘’Thug’s Slime Language’’ sur le morceau ‘’Goin Up’’. Un featuring qui lui a permis de se faire un nom dans le game et de bien promouvoir la sortie de son nouveau projet ‘’Keed Talk To Embefore’’ dévoilé le 12 décembre dernier.

Lil Keed se trouve actuellement dans la pente ascendante du succès, et compte bien nous le prouver une nouvelle fois avec son prochain opus qui devrait sortir dans les prochains mois. A suivre de très près…

En attendant des nouvelles, on vous laisse découvrir son dernier clip en date : It's Up Freestyle.