Mac Miller : The Free Nationals dévoilent un titre inédit !

Un track inédit de Mac Miller a été divulgué par The Free Nationals.

Une nouvelle qui va réjouir les fans du défunt rappeur Mac Miller!

Le premier track à titre posthume de Mac Miller vient d’être dévoilé par Free Nationals, le groupe d'Anderson .Paak. La chanson, intitulée "Time", met en vedette le défunt natif de Pittsburgh ainsi que la chanteuse Kali Uchis qui avait cartonné l’année dernière avec "After The Storm" ft. Tyler, The Creator et Bootsy Collins.

Ce titre des Free Nationals fait ses débuts après la fuite de pistes inédites de Miller il y a quelques jours de cela. En mai dernier, une chanson intitulée "Benji The Dog" a fait surface en ligne et plus récemment, la collaboration "Real" de Metro Boomin a également réussi à être leaké.

Dans "Time", le couplet de Mac Miller explore le besoin de grandir, d’acquérir en maturité dans une relation.

"Si tu peux le faire avec moi, tu peux le faire toi-même / Arrête les conneries en checkant mon téléphone / Nous avons juste besoin de temps / Continue d’observer, laisse tout se dérouler naturellement".

Miller qui est décédé en septembre dernier à l'âge de 26 ans suite à une surdose accidentelle de fentanyl, de cocaïne et d'alcool, laisse un bel héritage artistique derrière lui. D'ailleurs, un documentaire sur sa vie devrait voir le jour cette année.

Un titre groovy nous rappelant le délire Old School avec une petite touche de modernité.

Découvrez la version audio du morceau "Time" de Free Nationals, Mac Miller et Kali Uchis ci-dessous.

Peinda.B.