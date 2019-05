Rich The Kid ne s’inquiète pas des lyrics, il fait juste des hits !

Rich The Kid a déclaré privilégier la bonne musique et les hits au détriment de ses textes !

Pas vraiment réputés pour ses lyrics ou ses phases très impactantes ou techniques, Rich The Kid fait partie de ces jeunes rappeurs comme Lil Yachty, Lil Uzi Vert ou Playboi Carti par exemple, qui privilégient les placements, les add-libs ou la mélodie dans leur musique. Et vraisemblablement ce n’est pas prêt de changer !

En effet, le rappeur originaire du Queens a affirmé il y a peu que le côté lyrical du rap ne l’intéressait pas, il est là pour faire des albums qui marchent, des hits et de la bonne musique. On a pu entendre de sa part des déclarations telles que“Je fais des albums à succès” ou “Je n’essaie pas d’être lyrique ou ces conneries. Je fais juste de la bonne musique.”

En entendant de tels propos, certains amoureux de la plume et amateurs d’un rap travaillé, pourraient crier au massacre, surtout quand on sait que les textes recherchés et autres schémas de rimes font partie des bases de notre musique.

Cependant les jeunes artistes hip-hop et la nouvelle génération, influencés par de nombreux autres courant musicaux, ont modifié le rap en s'émancipant parfois du côté textuel ou lyrical. Ils ont ainsi développé une nouvelle musique plus chantée, plus mélodique ou plus “turn-up” avec des placements incisifs et des prods rythmées, en créant par la même occasion un décalage avec les plus anciens.

C’est donc plutôt dans cette nouvelle école de rap que s’inscrit Rich The Kid, dont vous avez sûrement déjà entendu quelques hits dans les clubs hip-hop les plus huppés. On rappelle d’ailleurs pour les fans du rappeur que son dernier album “The Word Is Yours 2”, sorti le 22 mars dernier, est disponible sur toutes les plateformes.