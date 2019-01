Le Smyle est ''Mauvais'' dans son dernier visuel !

Découvrez le dernier clip de Le Smyle : Mauvais

Le rappeur originaire de Bagnolet revient malgré le clip qu’il avait balancé en octobre dernier au nom de “Je ne reviendrai pas”, dans lequel il chantait sur des notes de piano. C’est avec le clip de “Mauvais” que Le Smyle refait surface, dans un tout autre registre, laissant son fameux "smile" de côté.

Il apparaît à l’écran dans une démarche beaucoup plus “rap” et dans un mood plus tourmenté que sentimental, en balançant au volant : “aujourd’hui on marche ensemble / demain tu m’fumeras pour des lovés” sur une prod à l’air mélancolique, toujours signée Seezy.



On vous laisse suivre Le Smyle de nuit, conduisant dans les rues de la capitale et découvrir cette nouvelle facette de sa personnalité et de sa musique, bien plus bre-ssom qu’à son habitude !