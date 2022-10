Pour un pur freestyle.

Freddie Gibbs s'est arrêté chez Power 106 et a, évidemment, fait un passage chez Justin Credible et DJ Sourmilk un freestyle LA Leakers histoire de défendre son dernier projet, "$oul $old $eparately". Il s'en est pris à Akadmiks (quand même, on se déplace pas pour rien) avant de rapper sur le morceau This Can't Be Life" de JAY-Z et Scarface.