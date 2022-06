Cyhi retourne encore une fois les LA Leakers

Une belle performance.

Même si cela faisait cinq ans que Cyhi n'était pas apparu dans l'émission de DJ Sourmilk et de Justin Credible, le rappeur d'Atlanta fait partie des références qui reviennent quand on évoque les meilleurs freestyles des "LA Leakers". Cette fois ne déroge pas à la règle. Il pose sur la prod du titre "Maybach" de 42 Dogg et "Go Crazy" de Jeezy pendant plus de sept minutes. Il en a profité pour présenter son projet "EGOT The EP" qui n'est qu'un avant-goût de son album qui arrive, "The Story Of EGOT".