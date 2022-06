Sur un son de Benny The Butcher et un autre de Ye.

Il joue à domicile. Westside Boogie est donc revenu pour la troisième fois poser un freestyle chez les LA Leakers. Il alterne ses alter-ego Anthony et Superblood Boog, et s'attaque à la fois au "Johnny P's Caddy" de Benny The Butcher et J. Cole et au "Drive Slow" de Kanye West. Il n'avait rien à vendre, juste annoncé qu'il continue à travailler sur son prochain projet.