Franglish et Dinos sont sous "La Pluie"

Un beau morceau mélodieux hyper efficace !

Un feat que beaucoup attendaient, et vous ne risquez pas d’être déçu ! Franglish vient de dévoiler son nouveau single accompagné d’un clip intitulé "La Pluie". Pour faire de ce son une réussite, il s’est allié avec Dinos, et le résultat est à la hauteur des attentes.

Ce morceau mêle parfaitement la vibe entraînante de Franglish et le flow percutant de Dinos, le tout sur une instru qui oscille entre ambiance et mélancolie. Entre mélodies entêtantes et lyrics profonds, ce titre risque de tourner en boucle chez les fans des deux artistes.

Un morceau à écouter sans tarder pour bien commencer la semaine !