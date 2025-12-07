Kery James avec un grand sourire dans le clip de "Jacmel"

Un clip en mode célébration, avec une instru dansante, ça fait plaisir de voir Kery James dans ce mood !

Kery James a fait son grand retour avec un tout nouvel album nommé "R.A.P." sorti la semaine dernière, et dans lequel il nous livre encore pas mal de textes engagés, pour la Palestine, contre el racisme, l'islamophobie. Bref, du Kery en forme, solide sur ses appuis, mais il s'est aussi essayé sur de nouveaux registres, comme dans le morceau "Jacmel" dont le clip vient de sortir. Un clip ensoleillé, tourné au pays, avec pas mal de plans filmés ne pleine nature, dans lequel on retrouve un Kery en mode "célébration", fier du chemin parcouru et de ce qu'il a réussi à construire, à devenir. Franchement, ça surprend mais on valide fort! Et vous ?