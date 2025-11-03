Himra et Sheff G frappent fort avec "225Brooklyn"

La connexion Côte d'Ivoire / Brooklyn par Himra et Sheff G, ça marche fort.

Himra est sur un nuage en ce moment et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Le rappeur ivoirien ne sort que des morceaux qui marchent, et il continue cette semaine avec le clip de "225Brookyln" en collaboration avec Sheff G. Après les feats français, Himra passe directement à l'étape supérieure en se connectant avec un artiste new-yorkais, et franchement c'est plutôt réussi, avec cette ambiance très drill, bien sombre. Quant au clip, on a l'impression de voir beaucoup d'images d'IA, donc on n'a pas grand chose à en dire. Et vous, vous en pensez quoi ?