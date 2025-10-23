Monsieur Nov et Rsko dévoilent le clip de "Please"

Quand Monsieur Nov fait l'amour à Rsko, c'est fort !

Monsieur Nov continue à donner de la force à son projet "NOV", sorti fin septembre, et qui renferme pas mal de pépite. On en redécouvrir une nouvelle cette semaine avec le clip de "Please", extrait du projet, en compagnie de Rsko. L'alliance de deux des meilleurs "mélo-man" du game français ne pouvait accoucher que d'un titre réussi, et c'est le cas avec ce morceau de lover bien sensuel. Pour le clip, on a là aussi une vidéo bien faite, avec une ambiance plutôt chaleureuse, avec un éclairage différent pour chaque artiste, très bon taff de la part d'Apogée. Le genre de morceau idéal si vous voulez vous réconcilier avec votre go !