Himra et Ninho livrent un gros banger avec "Dans le dos"

Dans le cadre de la compilation "No Pain No Gain", Himra et Ninho nous ont offert un sacré morceau.

Cela faisait partie des sorties les plus attendues de la semaine. Car tout ce qui touche à Himra semble se transformer en or depuis quelques semaines, et ce featuring avec Ninho avait tout pour devenir le morceau incontournable de cette fin d'année dans le rap français. On peut dire que la connexion est réussie : "Dans le dos" a frappé fort, d'ailleurs le clip a déjà plus de deux millions de vues en quelques jours. Les deux rappeurs nous livrent un couplet super agressif, c'est exactement ce qu'on attendait de ce feat. Le tout, appuyé par un clip dans lequel on retrouve encore un lance-flammes (c'est la mode en ce moment!) et une grosse, très grosse équipe. La concurrence est prévenue : pour faire mieux, il va falloir travailler fort !