Zed frappe fort avec son freestyle chez "On The Radar"

Les français continuent à cracher le feu sur la chaîne "On The Radar".

Après Ziak, Infinit et plusieurs autres, Zed vient s'ajouter à la liste des rappeurs français qui ont brûlé le micro de la chaîne de freestyle "On The Radar". Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est un peu comme la chaîne COLORS, mais version street, beaucoup plus rap, sans tout le délire "habits et fonds colorés". Et dans ce cadre assez particulier, Zed a fait ce qu'il savait le faire : enchaîner les lignes fortes, avec son flow si caractéristique qui le suit depuis l'époque 13 Block, avec de grosses refs foot, franchement le rendu est très carré, on vous invite à checker ça.