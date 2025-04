Infinit vient brûler le mic dans son freestyle pour "On The Radar"

Le Zin est venu cracher le feu dans la célèbre émission de freestyle.

Cela fait plaisir de voir les médias anglophones s'intéresser à nos rappeurs frenchies. Cette semaine, On The Radar Radio a envoyé une invitation au rappeur niçois Infinit, qui est tout simplement un des meilleurs freestyleurs du game actuellement, peut-être même le meilleur. Le Zin est venu cagoulé, pour cracher le feu, et probablement faire un peu de promo pour l'excellent projet qu'il a sorti il y a quelques semaines, "Mr Le Faire". Quelques très belles punchlines, une assurance (insolence ?) incroyable, et même si on est pas forcément fans des deux prods, ni de la cagoule, on est forcés de valider cette démonstration de force au micro. En espérant que ça lui apporte un peu d'exposition à l'étranger, car il le mérite clairement.