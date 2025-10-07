Huntrill lâche une dinguerie sur l'instru de "Chargé", de Kaaris

Après "Repose en paix" de Booba, cette fois Huntrill reprend l'instru de "Chargé", de Kaaris, et c'est du lourd.

Qui le fait mieux que lui actuellement dans le game ? Pas grand monde, car Huntrill est clairement un des meilleurs brûleurs de micro du moment dans le rap français, et sans forcer. Et il le montre, en rappant sur les instrus de morceaux historiques du rap français. Après "Repose en Paix" il y a quelques semaines, cette fois c'est "Chargé" de Kaaris qui est au programme.

Un registre qui est peut-être un peu plus dans son domaine de prédilection, puisque Huntrill est un vrai spécialiste de la trap, et on le voit bien sur ce freestyle en full egotrip et en flex, un domaine dans lequel il excelle. Seul reproche à faire : c'est un peu court, mais on s'en contentera jusqu'à la suite !