Heuss l'Enfoiré de retour en pleine forme dans "Megarama"

Le retour du Heuss en mode kickeur, c'est exactement ce dont on avait besoin !

Heuss a peut-être pété dans toute la France avec ses tubes chantés, avec Jul, Gradur, Sofiane ("Khapta" quelle dinguerie), mais à la base, ça reste un mec de la rue qui kiffe le rap, le kickage et les freestyles. Et pour notre plus grand plaisir, il revient faire du sale cette semaine avec la sortie du clip "Megarama". Une vidéo en noir et blanc, tournée au quartier comme à l'époque des "BX Land #3", avec des paroles qui parlent de son vécu dans la rue, de ses ambitions, bref, ça fait plaisir de le revoir en forme !