Lesram et Limsa d'Aulnay livrent une masterclass avec "Austin Powers"

Petite leçon de kickage par les deux rappeurs du 93, avec des rimes de fou, comme d'habitude.

On attendait avec impatience un vrai feat entre Lesram et Limsa d'Aulnay, deux des meilleures plumes du 93 en ce moment, après les nombreuses baffes qu'ils ont déjà mises en freestyle tous les deux (Grünt, Raplume,...). C'est enfin sorti, vendredi dernier, et ça s'appelle "Austin Powers". Les deux rappeurs y décrivent un quotidien gris et stressant, et des gars des quartiers qui refusent de se laisser abattre et empruntent des chemins parfois illégaux. Le tout, appuyé par un clip dans lequel on dirait qu'ils ont mis une caméra sur le dos d'un rat, comme un symbole. Entre ça et le clip de Guizmo, les fans de bonnes rimes et de kickage sont servis !