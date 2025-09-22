Yorssy et Guy2Bezbar nous proposent du lourd avec "Malabar"

Un petit banger qui aurait presque de quoi rendre jaloux Travis Scott.

Yorssy a sorti le 2ème volume de sa série de projets "ADN", et on peut dire que le rappeur révélé dans "Nouvelle Ecole" saison 3 continue encore de progresser. La preuve encore cette semaine avec le clip de son feat avec Guy2Bezbar, "Malabar". Un morceau dont les ambiances, les backs et ad-libs, sont très réussis, de quoi mettre à l'amende même les artistes US. Au niveau du clip, rien à signaler de particulier, si ce n'est qu'il clignote fort, à ne pas montrer aux épileptiques ! On note quand même de jolis plans et une ambiance assez "hip hop" avec tous ces graffs, malgré un morceau très mélo. Du bon taff, on valide fort !