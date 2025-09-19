Sdeux veut partir au "Costa Rica"

Mais en attendant que ça pète, il reste coincé au Franc-Moisin, et il kicke sale !

Toujours à l'affût des nouveaux talents, notre attentions s'est arrêtée cette semaine sur le clip d'un rappeur encore peu connu : Sdeux, qui nous vient du Franc-Moisin à Saint-Denis. Une vraie terre de rap, et il fait honneur aux anciens, avec son morceau très gang, très street, dont il vient de sortir le clip. Ça s'appelle "Costa Rica", mais clairement ça ne sent pas les vacances, et on vous invite à découvrir ça juste ci-dessous !