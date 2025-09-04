Le projet est un peu inaperçu, parce qu'il est sorti en plein milieu des vacances d'été quand tous les médias étaient en vacances. Mais JID a livré un des meilleurs albums de rap US de 2025, "God Does Like Ugly". Si vous en doutez, on vous invite à aller voir ce tout nouveau clip, "Community", extrait du projet. Un titre en feat avec The Clipse, avec trois plumes incroyables et des doubles sens plein le texte, checkez ça !
JID et The Clipse livrent une incroyable prestation dans le clip de "Community"
En même temps, un casting avec JID et The Clipse, ça donne forcément un bon morceau.
