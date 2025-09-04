JID et The Clipse livrent une incroyable prestation dans le clip de "Community"

En même temps, un casting avec JID et The Clipse, ça donne forcément un bon morceau.

Le projet est un peu inaperçu, parce qu'il est sorti en plein milieu des vacances d'été quand tous les médias étaient en vacances. Mais JID a livré un des meilleurs albums de rap US de 2025, "God Does Like Ugly". Si vous en doutez, on vous invite à aller voir ce tout nouveau clip, "Community", extrait du projet. Un titre en feat avec The Clipse, avec trois plumes incroyables et des doubles sens plein le texte, checkez ça !