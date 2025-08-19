ISS et Kima nous font un "Shatta Criminel"

Un son pour prolonger l'été encore un peu.

Depuis quelques années maintenant, le shatta est littéralement partout. Venu tout droit des Caraïbes, le style musical est désormais le plus présent dans toutes les soirées, où il enflamme l'ambiance. Du coup, pas mal de rappeurs s'y mettent et cette semaine, c'est au tour d'ISS de se frotter à ce style. Il nous fait ça en compagnie de Kima, artiste martiniquais qui a bien charbonné ces 3 dernières années, avec pas mal de gros feats et des projets qui ont bien fonctionné localement.

On peut dire que la collab entre ISS et Kima fonctionne très bien, avec ce titre appelé "Shatta Criminel", qui nous pose tout de suite une ambiance assez street. D'ailleurs, le morceau est plutôt calme, pas trop habituel pour un morceau de shatta, mais il y a une vraie vibe qui s'en dégage. Les deux artistes peuvent dire merci à William Thomas, derrière la caméra pour le clip, qui se déroule principalement dans un quartier quelque part en Martinique. Ça twerke énormément, et c'est exactement ça qu'on attend d'un clip de shatta !