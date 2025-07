Folie's vient de publier son nouveau morceau "#toxic"

Un morceau G-Funk parfait pour l'été !

Avec son dernier track “#toxic”, Folie’s prouve une fois de plus qu’elle maîtrise l’art du groove. Porté par des sonorités G-funk entêtantes et des rythmiques new jack ultra efficaces, ce morceau transpire la vibe californienne. On y retrouve l’esprit du meilleur du rap West Coast américain, entre attitude smooth et production léchée.

Un son à la fois nostalgique et résolument moderne, où Folie’s pose avec aisance sur une instru qui sent bon les années 90 tout en restant parfaitement actuelle. Avec “#toxic”, elle s’affirme comme une artiste à suivre de très près sur la scène rap francophone.