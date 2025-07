Wejdene chante l'amour dans le clip de "Ghali"

Décidément, la nouvelle DA de Wejdene est très réussie.

Les gens ont connu Wejdene adolescente, à l'époque de "Anissa" puis de "Coco". Depuis, la jeune chanteuse a bien grandi, elle a maintenant 21 ans, la vie lui a mis quelques coups supplémentaires, et forcément, sa musique s'est nourri de tout ça, et a changé. Depuis plusieurs mois désormais, elle prend une direction plus RnB, plus adulte, et elle explore surtout pas mal de nouveaux horizons artistiques, comme dans le clip qu'elle dévoile cette semaine, "Ghali". Sur une prod aux influences très orientales (signée par Zeg P, Seezy, et Manu Manu), Wejdene mêle le français et l'arabe, avec ce refrain très efficace. Et que dire du clip ! Là encore, elle a franchi un cap, avec cette chorégraphie assez poussée, mais aussi la tenue qui est folle, on sent qu'il y a eu beaucoup de travail, et on imagine que beaucoup vont s'en rendre compte avec ce clip !