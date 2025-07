TH dévoile un nouveau clip macabre pour "47 Phil Foden"

"C'est pour les gens d'notre espèce qu'ils ont inventé les quatre-vingt-seize heures d'garde à vue".

TH continue sur sa lancée, toujours aussi sombre, en envoyant encore un peu de force à son projet "Algorithme" sorti il y a peu. Le rappeur de Bondy continue à terroriser l'underground français, avec son sens du placement très particulier, et ses lignes toujours aussi choquantes et provocatrices, qu'on peut retrouver dans le morceau" 47 Phil Foden" clippé aujourd'hui. Pour le clip, l'artiste a choisi un cadre très urbain, peut-être même qu'il s'agit de plusieurs endroits en banlieue parisienne, notamment à Grigny dont on peut apercevoir le panneau dans la vidéo. On vous laisse prendre votre dose de "macabre" !