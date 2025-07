Roni0block dévoile "Plus là"

Un son plus introspectif et un clip très explicite !

Dans un paysage rap souvent saturé de codes et d’apparats, Roni0block choisit l’épure. Avec « Plus là », il signe un retour tout en finesse, porté par une sincérité désarmante et une voix singulière.

Ici, pas de gimmicks ni de posture. Roni0block avance sans détour, loin du vacarme, et impose sa patte par la justesse de son propos. Comme à son habitude, chaque sortie semble répondre à une nécessité vitale : « Plus là » est bien plus qu’un morceau, c’est une respiration profonde, un exutoire.

Le morceau explore les thèmes de l’absence et de la séparation, abordés comme un passage initiatique. Un vide que l’artiste choisit d’habiter avec dignité, sans jamais tomber dans le pathos. Il s’expose avec une sensibilité rare, instinctive, livrant une performance à la fois calme, presque fragile, mais toujours ancrée dans le réel.

Visuellement, le clip vient renforcer ce parti pris. Brut, sobre et sans artifice, il prolonge l’émotion sans la trahir. Une esthétique sincère, fidèle à la démarche de l’artiste, qui continue de tracer sa route à contre-courant, sans jamais perdre de vue l’essentiel : toucher juste, sans tricher.

Avec « Plus là », Roni0block confirme qu’il ne cherche pas à plaire à tout prix — il cherche à dire vrai. Et c’est sans doute ce qui le rend si précieux dans le game.