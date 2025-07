Zkr de retour avec son "Freestyle 5 min #0"

Encore une belle leçon de kickage donnée par le rappeur de Roubaix.

Depuis "Mode Opératoire Vol. 1", le statut de Zkr est désormais officiel : il fait clairement partie des meilleurs kickeurs du rap français, et des meilleurs artistes du moment. Il a multiplié les freestyles, les featurings, les apparitions surprise et aujourd'hui, personne ne peut plus nier son talent. Pourtant, il a encore la rage, comme très peu d'autres artistes, et il revient le prouver avec un nouveau volet de sa série "Freestyle 5 min #0". C'est avec cette série de freestyles qu'il s'était fait connaître, il y a 7 ans, et pour remercier ses fans, on imagine que c'était important de faire ce petit retour aux sources. Et, du même coup, rajouter un autre très bon freestyle à sa série, puisqu'il excelle dans l'exercice. Toujours aussi déterminé, Zkr découpe la prod soigneusement, avec application, et au vu des milliers de gens qui sont déjà dans la file d'attente avant même que la vidéo sorte, on dirait bien qu'on assiste au couronnement d'un vrai king du game ! Esthétiquement, la vidéo est très réussie, avec la couleur blanche toujours aussi présente, comme dans certains épisodes précédents.