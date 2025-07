Diddi Trix déjà de retour avec "The Wire City"

Diddi Trix et l'été, ça matche fort.

On ne sait aps ce qui se passe du côté de Diddi Trix, mais on dirait que le rappeur de Bondy a retrouvé l dalle qu'il avait au tout début de sa carrière ! A vrai dire, même à ses débuts, il n'a jamais été aussi productif, alors on savoure. Après la sortie de "Dope Music vol. 2" il y a quelques mois, il revient déjà avec de la nouveauté. Il avait commencé une série de morceaux clippés la semaine dernière et cette semaine on a donc le droit à l'épisode 2, nommé "The Wire City". L'ambiance est toujours aussi wavy, le flow se pose toujours aussi bien sur l'instru, bref, vous l'aurez compris, ça passe crème ! On vous laisse vérifier.