Connexion 93/13 pour l'été, ça risque de cartonner !

GLK est de retour avec de la nouveauté ! On attend toujours la sortie de son projet "Vici", pour clôturer sa trilogie, mais pour nous faire patienter le rappeur du 93 a décidé de nous dévoiler le clip d'un tout nouveau morceau calibré pour l'été ! Le son s'appelle " LSTB", (pour "laisse tomber"), et il s'agit d'un feat avec le rappeur marseillais masqué le plus célèbre, TK. Rythme entraînant, paroles légères, clip tourné au soleil, tous les ingrédients sont là, on vous laisse déguster tout ça !