RK en pleine fast life dans "200m2"

Le rappeur du 77 vient d'être flashé en flagrant délit d'egotrip !

Déjà plus d'un an sans projet de la part de RK, et on sent que ça commence à un peu démanger le rappeur du 77, car après "Parachute" il y a trois semaines, le voilà déjà de retour avec un nouveau morceau clippé. Cette fois, ça s'appelle "200m2", en référence à la taille de son appartement. VOus l'aurez donc compris, il s'agit d'un morceau egotrip, avec un peu de mélo, mais aussi du flow et de beaux placements de la part de l'artiste, accompagné d'un clip dans lequel il mène la grande vie d'artiste, perpétuellement en soirée avec ses potes.