Hooss de retour avec "Rico"

Un retour gagnant pour le rappeur sudiste, toujours aussi solide.

Cela faisait presque 3 ans qu'on n'avait plus de nouvelles de la part de Hooss, le rappeur du Sud-Est de la France qui avait choqué l'Hexagone avec son titre "Aniki mon frère", ou encore ses projets "French Riviera" et "Temps Plein" à l'époque. Mais cette période de mise en retrait est visiblement terminée, puisque le rappeur est de retour avec un tout nouveau clip. Cette fois, ça s'appelle "Rico", et ça se passe sur une prod un peu drill, avec un début tout en kickage, avant de voir progressivement un peu de mélo arriver dans le morceau. Les ingrédients qui faisaient l'identité de Hooss sont toujours là, avec des textes qui parlent de rue de manière hardcore, de son vécu, de business, de règlements de comptes. Franchement, ça fait plaisir de le revoir, et on espère que l'artiste envisage aussi de ressortir des projets !