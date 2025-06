IDS (L2B) et SDM te douillent comme "David Douillet"

Un des plus gros feats de ces dernières semaines a enfin droit à son clip !

L2B Gang, c'est clairement le groupe du moment. Voilà plus d'un an qu'ils sont littéralement partout, et que leurs chiffres ne font plus rire personne. Avec leur projet "Nés pour briller", sorti en intégralité il y a une dizaine de jours, ils se sont définitivement installés parmi les grosses têtes d'affiche du rap français. Et ils enchaînent cette semaine avec la sortie de leur clip "David Douillet", extrait du projet. Il s'agit d'un feat entre IDS et SDM, forcément, le clip était attendu et les deux rappeurs ont répondu présent. La mélo est parfaite, les paroles sont bien punchy, et le clip est lui aussi plutôt réussi, avec une ambiance bien street et très estivale.