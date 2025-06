Kofs et Sinik sont dans le "Bâtiment"

Kofs continue à rendre hommage aux légendes du rap FR et cette fois encore, ça marche bien !

C'était clairement une des sorties les plus attendues du weekend dernier : Kofs dévoilait son projet "Mon Ecole", sur lequel on le retrouvait en featuring avec les plus grands kickeurs du rap français des années 90/2000. Et pour donner un peu de force au projet, il a dévoilé le même jour un clip en feat avec Sinik, pour le morceau "Bâtiment", extrait de l'album. L'ambiance est très street, évidemment, avec un Kofs qui semble à deux doigts de faire une dinguerie, et un Sinik toujours très à l'aise peu importe l'ambiance ! On vous laisse découvrir tout ça.