Yvnnis livre une masterclass dans son COLORS avec "Big Shot"

Ça paraît si facile pour le rappeur du 94.

La première fois qu'on vous parlait de Yvnnis, c'était en 2023, en vous disant qu'il était un artiste extrêmement prometteur. Mais on ne s'imaginait pas le voir aussi à l'aise deux ans plus tard : le gars vient de passer sur Colors, la célèbre chaîne Youtube qui propose des vidéos à l'esthétique très épurée, et il s'en est sorti comme un chef. La prod change trois fois pendant la idéo ? il adapte son flow de manière très carrée. Le gars est tellement à l'aise qu'il se permet même de faire des petits tours de piste pendant son freestyle. Franchement, on a rarement vu un rappeur français aussi à l'aise sur COLORS, on vous invite grandement à checker ça !