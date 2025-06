Jey Brownie déroule dans le clip de "Mada"

L'artiste est beaucoup trop à l'aise, et c'est normal : il est très fort.

Jey Brownie fait clairement partie des artistes les plus talentueux de sa génération, et il revient le prouver cette semaine avec la sortie de son nouveau clip, "Mada", pour un single extrait de son projet "G-Pop Classiks". Un condensé de tout ce qu'il sait faire, niveau vocal, niveau mélodie, le tout, juste avec sa voix, sans trop d'aide d'un logiciel, et aussi niveau écriture. Car le morceau a beau être chanté, il reste très bien écrit, avec un bon "delivery", comme disent les ricains. Bref, une prestation bien maîtrisée, et un clip qui colle bien avec l'ambiance du morceau, avec une femme aux formes généreuses, la moindre des choses pour un artiste comme Jey !