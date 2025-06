Nemzzz et Latto frappent fort avec "Art"

Peut-être pas une œuvre d'art, mais une belle démonstration de talent.

Quel plaisir de voir les artistes US feater avec les artistes UK, depuis qu'ils ont été réconciliés grâce à la drill. D'autant que cette semaine, ça nous donne un joli banger qui fonctionne bien, entre Nemzzz, kickeur reconnu de la scène anglaise, et Latto, qui se débrouille très bien dans ce registre elle aussi. Le morceau s'appelle "Art", il est 100% egotrip, et il faut croire que ça plait au fans des deux artistes qui ont déjà fait grimper le clip à plus d'un million de vues en moins de 4 jours.