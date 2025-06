Stavo veut construire son "Empire"

Il y a encore des travaux à faire, et ça tombe bien, Stavo passait par là.

Après l'incroyable succès de l'épopée 13 Block, Stavo a réussi à se forger une identité en solo assez facilement, avec sa grosse voix, ses gimmicks, et sa manière de rapper avec plein de références cachées à des choses plutôt sombres. Il a conservé cette recette dans son tout nouveau titre, "Empire", dont le clip vient de sortir. Un morceau avec une prod très lourde, qui vous agresse même un peu les oreilles, et un Stavo qui débite, avec son flow très caractéristique, en nous parlant principalement de rue, de débrouilles et de gros plans bien juteux. Gros travail visuel aussi, aec cet ensemble jean qui lui va plutôt bien, et une esthétique du clip volontairement old school, dont certains plans peuvent faire penser à "The Wire". On vous laisse découvrir tout ça !