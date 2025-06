Gaulois, Ninho et Morad signent un hit avec "Vida"

Attention, tube en approche.

La première fois qu'on vous parlait de Gaulois ici, c'était en 2021? alors qu'il se lançait tout juste dans le rap game. 4 ans plus tard, on peut mesurer l'évolution, lui qui vient de sortir un projet la semaine dernière, "La G World Pt 1" dans lequel il montre à quel point il a progressé. Dans la mélo, dans les placements, et dans l'esthétique, même s'il faut avouer que pour son nouveau clip, "Vida", le boug de Nanterre n'est pas tout seul. Il est accompagné par Morad et Ninho, deux poids lourds de l'industrie rap actuelle, et le résultat est sans appel : on a probablement un futur hit, et le nombre de vues sur Youtube le confirme. Beaucoup de mélo, des plans ensoleillés, bref, clairement un son qui va bien marcher cet été.