RK est très énervé, on ne serait pas étonnés de le voir sortir un album.

RK n'a pas sorti d'album depuis mai 2024, et on sent que ça commence à le démanger un peu. En tout cas, il a envie d'en découdre et il nous le montre dans son tout nouveau clip, "Parachute". Un titre énervé, tout en egotrip, sur une prod drill bien lourde, avec des images qui semblent tournées pendant la soirée de célébration de la victoire du PSG en Ligue des Champions. On vous laisse découvrir tout ça !