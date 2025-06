Niro de retour avec le clip de "Assimile"

Un clip mi-street, mi-western, et c'est très réussi !

L'annonce du retour de Niro avait provoqué pas mal de réactions et c'est bien normal : le rappeur fait partie de ceux qui sont le plus validés par la street. Après avoir annoncé qu'il allait sortir un nouvel album au début du mois de juillet, on attendait avec impatience le premier extrait, qui est arrivé ce week-end : il vient de dévoiler le clip de "Assimile". Un clip dans lequel Niro et ses équipes sont allés assez loin dans le délire, avec une esthétique "western de la street" qui colle bien à l'instru du morceau, et une ambiance assez folle, avec quelques pas de danse, les bécanes levées qui passent, et le refrain bien menaçant. En ce qui concerne les couplets, on retrouve un Niro très en forme, qui découpe comme jamais, si tout l'album est comme ça, ça va péter fort !