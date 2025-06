Adès The Planet dévoile le très surprenant clip de "24Carats"

Pour ceux qui cherchent du rap un peu alternatif, on vous promet qu'Adès The Planet est dans le futur.

Ce qu'il y a de bien avec le rap, c'est qu'au delà des énormes succès commerciaux, il y a un immense réservoir d'artistes moins connus qui sont dans l'expérimentation et qui renouvellent le genre en permanence. Et cette semaine, on va justement vous parler d'Adès The Planet, rappeuse d'Abidjan, qui vient de nous sortir un nouveau clip encore bien avant-gardiste. Le bail s'appelle "24Carats", et franchement, tant au niveau visuel qu'au niveau de la rythmique, c'est très innovant. Même le flow est unique, bref, on vous laisse découvrir ce petit OVNI.