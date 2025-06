Benash de retour avec "Chef de Guerre"

L'ex-membre du 92i est enfin de retour avec de la nouveauté, et il frappe fort.

La dernière fois qu'on a entendu parlé de Benash, c'était lors de sa "réconciliation" avec Booba (on met entre guillemets parce que ça peut vite changer avec Kopp), qui l'a même invité sur la scène de ses concerts à La Défense Arena à la fin de l'année. Maitenant que c'est réglé, l'ancien membre du 92i peut lâcher les chevaux : il vient d'ailleurs de signer un grand retour avec un clip dans lequel on voit beaucoup de moyens, et surtout, une énergie brutale, qui a fait la renommée de Benash depuis ses débuts. Le morceau s'appelle "Chef de Guerre", et on le trouve plutôt réussi, pour annoncer un retour musclé. On imagine que ça cache l'envie de ressortir un projet, et on a hâte de voir ce que ça va donner en 2025, lui qui a visiblement envie d'en découdre avec la concu, et dont l'agressivité au micro devrait bien coller avec la tendance actuelle.