Benjamin Epps en mission dans "Le Sauveur"

Un featuring surprenant avec Lous and the Yakuza.

On a l'habitude d'entendre Benjamin Epps en mode full kickage, sur des prods assez old school, avec plein de références au rap US et français de l'ancienne génération. Mais cette semaine c'est dans un tout autre registre qu'on retrouve le rappeur gabonais, pour le clip de "Le Sauveur". Un titre en featuring avec Lous and the Yakuza qui est dans une ambiance beaucoup plus dansante que d'habitude. Il nous semble même reconnaître quelques notes du morceau "Hijo de Africa" de MC Solaar. Un morceau dans lequel Eppsito nous parle de la mission qu'il s'est assignée : sortir tous ses proches de la galère, d'où le titre, "Le sauveur". On l'entend même pousser la chansonnette entre deux couplets affûtés. Un morceau très surprenant, qu'on trouve très efficace, musical sans tomber dans les facilités du rap "commercial", bref, on vous invite fortement à écouter le bail !