Dinos en démonstration dans les clips de "93 BPM" et "La Janaza d'un Frère"

Dinos continue de faire pleuvoir les morceaux très lourds, pour notre plus grand bonheur.

Il y a des rappeurs dont on sait, à chaque fois qu'on voit leur nom apparaître dans nos suggestions Youtube, qu'ils ne vont pas nous décevoir. Et Dinos en fait partie, depuis plusieurs années maintenant, depuis "Imany" en vérité. Cette semaine, on le retrouve pour le clip de "93 BPM", un morceau bonus extrait de "Kintsugi", son dernier album en date. Un morceau qui est dans la lignée de ce qui a fait la renommée de Dinos, introspectif, très juste dans ce qu'il raconte, et émouvant, avec ce sample de "Une époque formidable", le classique de Sinik. Il lui fait même un hommage dans les paroles en reprenant quelques lyrics du refrain original. Le tout, appuyé par un clip en noir et blanc, visiblement tourné en Suède, dans lequel on retrouve le rappeur souvent seul, avec également des images tournées dans une salle de boxe. La vie et le rap game sont un combat, et Dinos entend mener ce combat à bien, jusqu'au dernier round !

Même ambiance noire et blanche pour clip du morceau "La Janaza d'un frère", toujours extrait de "Kintsugi". Si l'ambiance est un peu plus joyeuse, puisqu'on y retrouve Dinos un peu plus entouré, et que les notes de saxo rajoutent un peu de chaleur, les paroles, elles, sont encore bien sombres, même si elles laissent transparaître quelques lueurs d'espoir, et surtout, de la détermination de la part du kickeur de La Courneuve.