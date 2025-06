Leto dévoile un double clip : "Bédo du matin" et "Goût Amer"

Le rappeur parisien est en pétard.

On vous le répète depuis plusieurs mois désormais : Leto est énervé en 2025. Productif comme jamais, il a déjà sorti plusieurs projets dont le dernier en date, "EP avant l'album", a été dévoilé vendredi dernier. Un EP rempli de sons kickés, avec très peu de mélo (mais un peu quand même, bref, un Léto énervé comme au tout début de sa carrière, mais avec plus de maîtrise. Le résultat, c'est notamment ce morceau "Bédo du Matin", court, mais intense, dans une ambiance hyper street, avec un clip qui nous montre que clairement, le rappeur du 17ème n'a plus le temps. On se demande bien ce qui va pouvoir arrêter le rappeur en 2025 !

Mais "Bédo du matin" n'est pas le seul extrait de "EP avant l'album" qui a eu droit à son clip. Le morceau "Goût Amer", qui est l'un des seuls titres de l'EP dans lequel Leto se repose sur son sens de la mélo, dans une ambiance beaucoup plus douce malgré le titre du morceau. Villa, piscine, meufs avec très peu de vêtements en train de jouer au ping pong et au mini golf, gros gammos, bref, le rappeur vit la belle vie, même s'il "pense à ces putains de traîtres" pendant qu'il fume son teh. Le tout, tourné dans une villa qui doit être en Californie, en Floride, ou dans le Sud de l'Espagne, bref, malgré les coups durs tout va bien pour le rappeur !