Bouss reste lui-même malgré "La Course"

C'est le bordel autour de lui, mais Bouss a le cardio !

Bouss continue à multiplier les morceaux marquants comme si de rien n'était. Depuis son explosion avec "Ca parle mal", l'échec ne semble même pas être une option pour le rappeur du 92, dont chaque sortie est extrêmement écoutée par son public, qui le soutient à fond. Cette semaine on le retrouve pour le clip de "La Course", un titre extrait de la réédition de "Et si j'échoue ?" sortie le vendredi 30 mai.

Là encore il fait fort, tant d'un point de vue visuel, avec ce mélange d'images tournées dans des quartiers et dans des suites luxueuses qu'on aurait même du mal à imaginer en rêve, que d'un point de vue mélo, lui qui a un don pour nous sortir des morceaux avec des toplines qui passent crème. On vous laisse vérifier ci-dessous !