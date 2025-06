JKSN déroule dans "Génération Foirée (Episode 2)"

Le rappeur du 93 continue sur sa lancée, il va faire très mal en 2025.

Sevran continue d'inonder le rap français de jeunes talents prometteurs. Et parmi eux, JKSN s'st déjà fait bien remarquer, avec son morceau "Seine Saint-Denis" qui a cumulé els millions de vues l'année dernière. Après son projet "Crack" sorti l'année dernière, on l'attend de pied ferme en 2025 avec du lourd, et le jeune rappeur ne déçoit pas. En ce moment, il est sur une série de morceaux nommés "Génération Foirée", dont il vient de sortir l'épisode 2, avec son clip. Un clip bien énervé, avec pas mal de séquences en noir et blanc au début, puis des touches de couleurs apparaissent petit à petit, pour accompagner un morceau dans lequel l'artiste parle de la vie de rue, de ses envies d'investir au bled, du business de la drogue dont il aimerait bien sortir, mais ça rapporte bien trop. On vous laisse découvrir tout ça !