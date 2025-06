Kofs avec Intouchable pour le clip de "J'viens de là"

Le genre de connexion qui rappelle de bons souvenirs !

Kofs avait prévenu : avec son prochain album, "Mon Ecole", il va nous faire replonger en enfance, à l'époque des années 2000, quand le rap français bouillonnait à l'ombre des grands médias. Et il a tenu sa promesse, la preuve, avec ce nouveau clip accompagné d'Intouchable. Le morceau s'appelle "J'viens de là", et franchement, c'est plutôt prometteur et on s'attendait à avoir ce genre de morceau sur l'album ! Une connexion entre générations, entre le 94 et le 13 également, avec du rap pur jus, kické comme à l'ancienne, avec de bonne références (notamment le "même pas en rêve cousin" venu directement de "Taxi 3") et un clip bien street, avec lequel on peut ressentir que l'influence de "Pour Ceux" est encore grande dans l'imagerie du rap fr. Bref, on valide ! Et vous ?