Niaks appelle Naza pour faire le hit de l'été dans "JEJE"

Un son solaire qui donne envie de bronzer !

Niaks et Naza balancent déjà le hit de l’été avec leur nouveau morceau "JEJE" ! On est encore au printemps, mais les températures montent, et côté rap, ça commence à sentir bon le sable chaud et les soirées entre potes.

Et quoi de mieux que ce moment de transition pour sortir un banger parfait à écouter en terrasse ou à la plage ? C’est exactement ce que propose Niaks, bien décidé à marquer la saison avec ce single estival. Pour l’occasion, il s’associe à Naza, maître des ambiances ensoleillées, pour un résultat qui coule tout seul.

Sur une belle mélodie, les flows des deux artistes s’accordent parfaitement à la prod, créant une vraie osmose musicale. C’est tout simplement du miel pour les oreilles.

À mettre d’urgence dans votre playlist de l’été : "JEJE" s’annonce comme un incontournable des prochaines semaines !