Kaaris et JKSN font du sale dans "C'est nous les Yaya"

Une ambiance bien sombre pour nos deux artistes de Sevran.

Les connexions 100% made in 93, ça fait rarement dans la dentelle. Et quand en plus les deux artistes viennent de Sevran, on s'attend à quelque chose de sombre, et c'est exactement ce que nous ont proposé Kaaris et JKSN dans leur nouveau morceau "C'est nous les Yaya". Un titre avec beaucoup de mélo (quasiment que ça), mais ne vous laissez pas tromper :e le discours est très méchant, ça ne parle quasiment que de terrain, de sommes à récupérer et de mecs à taper. Le tout, appuyé par un clip à l'ambiance menaçante, dans lequel des dizaines de gens sont passés au crible avec des codes barres tatoués sur les nuques. Le bail est plutôt réussi, et on se demande si Kaaris n'est pas en train de nous préparer un nouveau projet en scred avec ce genre de morceau de qualité !