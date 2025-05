Doc OVG et Saïf découpent dans "Fumée Noire"

Un morceau bien sombre pour commencer le weekend !

Si vous vouliez un bon morceau de kickeurs pour attaquer le weekend, on a ce qu'il vous faut avec ce feat entre Doc OVG du 667, et Saïf, doucement en train de prendre une place de plus en plus grosse dans le rap français en 2025. Le morceau s'appelle "Fumée Noire", il est rempli d'images bien frappantes, de storytelling, qui nous décrit une société où tout le monde court derrière le biff, avec une arme à la main. L'ambiance est donc sombre et triste, mais aussi déterminée et menaçante, en tout cas, on valide ! Et vous ?